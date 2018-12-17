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    Овечкин — первая звезда недели в НХЛ

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    В трех матчах недели россиянин забросил семь шайб, оформив два хет-трик подряд.

    Результативная серия Овечкина насчитывает уже 14 матчей, что является его личным рекордом.

    Второй звездой признан форвард «Виннипега» Марк Шайфли, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырех встречах. Шайфли стал первым в истории игроком клуба, забившим решающие голы в двух играх подряд в овертаймах.

    Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Баффало» Джек Айкел, заработавший 9 (5+4) баллов в четырех матчах. 0

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