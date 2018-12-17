Овечкин — первая звезда недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтона»признан первой звездой игровой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

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В трех матчах недели россиянин забросил семь шайб, оформив два хет-трик подряд.

Результативная серия Овечкина насчитывает уже 14 матчей, что является его личным рекордом.

Второй звездой признан форвард «Виннипега» Марк Шайфли, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырех встречах. Шайфли стал первым в истории игроком клуба, забившим решающие голы в двух играх подряд в овертаймах.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Баффало» Джек Айкел, заработавший 9 (5+4) баллов в четырех матчах. 0