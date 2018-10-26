«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Куньлунь»

Фрагмент матча
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В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметился Мартен Сен-Пьер, у «Торпедо» забил Дмитрий Марковин. Победный буллит реализовал нападающий нижегородцев Роберт Саболич.
«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.
30 октября пекинцы пожалуют в гости к петербургскому СКА, а нижегородцы 28 октября приедут в Балашиху к «Авангарду».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Марковин — 2 (Ильин), 23:17 — 0:1. Сан-Пьер — 3 (Витасек), 49:51 — 1:1Победный буллит: СаболичВратари: Браст — ГалимовШтрафы: 10-6Броски: 27 (6+7+10+4) — 26 (8+8+7+3)