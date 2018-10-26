«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Куньлунь»

в гостях победило по буллитамв матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметился Мартен Сен-Пьер, у «Торпедо» забил Дмитрий Марковин. Победный буллит реализовал нападающий нижегородцев Роберт Саболич.

«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.

30 октября пекинцы пожалуют в гости к петербургскому СКА, а нижегородцы 28 октября приедут в Балашиху к «Авангарду».