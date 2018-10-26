ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко АсенсиоНет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя
  • 16:39
    • Стивенс одержала третью победу на турнире в Сингапуре и вышла в 1/2 финала
  • 15:54
    • Президентом «Интера» стал 26-летний китайский бизнесмен
  • 15:32
    • ФИФА выступила против проведения матча «Жирона» — «Барселона» в США
  • 14:48
    • Автор двух голов в ворота ЦСКА стал лучшим игроком недели в ЛЧ
  • 13:18
    • СМИ: «Спартак» продлит контракт с Еременко
    Все новости спорта

    «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Куньлунь»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    «Торпедо» в гостях победило по буллитам «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметился Мартен Сен-Пьер, у «Торпедо» забил Дмитрий Марковин. Победный буллит реализовал нападающий нижегородцев Роберт Саболич.

    «Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.

    30 октября пекинцы пожалуют в гости к петербургскому СКА, а нижегородцы 28 октября приедут в Балашиху к «Авангарду».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Марковин — 2 (Ильин), 23:17 — 0:1. Сан-Пьер — 3 (Витасек), 49:51 — 1:1Победный буллит: СаболичВратари: Браст — ГалимовШтрафы: 10-6Броски: 27 (6+7+10+4) — 26 (8+8+7+3)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — «Спартак»
  • 1.69
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Йокерит» и «Спартак» должны порадовать результативным поединком
  • «Йокерит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Продолжит ли «Фрайбург» удачную домашнюю серию против «жеребят»?
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Хозяева сыграют осторожно
  • «Вальядолид» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Спартака» Хоккей КХЛ. СКА сыграет в Риге, «Йокерит» примет «Спартак»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 октября 17:190
  • 17:14
    • «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Куньлунь»
  • 10:09
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 09:57
    • Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 октября 10:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Йокерит» против «Спартака» и матчи футбольных середняков
  • 4.04
    •
  • 16:54
    • Ла Лига оспорит в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США
  • 16:27
    • «Молодежка» «Арсенала» разгромила «Оренбург»
  • 16:14
    • Венгер может стать главным тренером «Милана»
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже Футбол «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖРеакция прессы на матч ПСЖ — «Наполи» Вчера в 20:320
  • 08:41
    • «Кливленд» проиграл пятый матч подряд
  • 08:31
    • «Реал» нашел замену для Марсело
  • 08:14
    • ЦСКА хочет выкупить Бекао
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие