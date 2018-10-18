«Локомотив» уверенно обыграл «Адмирал»

Ярославскийодержал домашнюю победу над владивостокским(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Авторами шайб стали Артур Каюмов, Александр Елесин, Даниил Апальков и Григорий Денисенко.

Сухой матч оформил голкипер Илья Коновалов, отразивший 21 бросок в створ своих ворот.

Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала шестой подряд. «Локомотив» набрал 27 очков и на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции.

У «Адмирала» девять очков и 12-я позиция на Востоке.