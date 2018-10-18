«Локомотив» уверенно обыграл «Адмирал»

«Локомотив»
«Локомотив»
Авторами шайб стали Артур Каюмов, Александр Елесин, Даниил Апальков и Григорий Денисенко.
Сухой матч оформил голкипер Илья Коновалов, отразивший 21 бросок в створ своих ворот.
Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала шестой подряд. «Локомотив» набрал 27 очков и на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции.
У «Адмирала» девять очков и 12-я позиция на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Голы: Каюмов — 2 (мен.), 26:54 — 1:0. Апальков — 2 (Елесин, Картаев), 32:01 — 2:0. Апальков — 3 (Алексеев, Картаев), 34:32 — 3:0. Денисенко — 3 (бол., Контиола, Локтионов), 37:28 — 4:0Вратари: Коновалов — Красоткин (Серебряков, 34:32)Броски: 30 (6+10+14) — 21 (5+5+11)Штраф: 6 — 8