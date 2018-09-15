«Магнитка» и «Трактор» забросили 11 шайб на двоих

«Металлург» Мг — «Трактор»
ХК «Трактор»
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:6 (2:2, 2:3, 1:1).
В составе гостей шайбы забросили Райан Стоу, Виталий Кравцов, Игорь Полыгалов, Пол Щехура и Рикард Гюнге, оформивший дубль.
За хозяев отличились Ииро Пакаринен (дважды), Роман Любимов, Алексей Береглазов и Никита Язьков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Магнитка» занимает четвертое место (8 очков), а «Трактор» — девятое (5 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Голы: Стоа — 1 (Шинин, Глинкин), 1:42 — 0:1. Кравцов — 1 (Стоа, Глинкин), 6:14 — 0:2. Пакаринен — 1 (Вольски, Расмуссен), 7:48 — 1:2. Любимов — 2 (Варфоломеев), 13:40 — 2:2. Полыгалов — 3 (Желдаков, Кравцов), 21:28 — 2:3. Щехура — 2 (бол., Гюнге, Полыгалов), 24:11 — 2:4. Береглазов — 2 (Мозякин, Кулемин), 31:40 — 3:4. Язьков — 1 (Береглазов, Варфоломеев), 33:35 — 4:4. Гюнге — 1 (Бергстрем, Бэйлен), 36:07 — 4:5. Пакаринен — 2 (бол., Береглазов, Варфоломеев), 40:16 — 5:5. Гюнге — 2 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 52:52 — 5:6Вратари: Кошечкин (57:59) — ДемченкоШтраф: 6 — 8Броски: 29 (9+9+11) — 23 (6+12+5)