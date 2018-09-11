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    «Трактор» в овертайме уступил «Магнитке»

    КХЛ Трактор Металлург Мг
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка»
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    В составе победителей дубль оформил форвард Мэтт Эллисон. За «Трактор» отличился Артём Пеньковский.

    «Металлург» с шестью очками четвертое место в Восточной конференции. У «Трактора» три очка и восьмая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Эллисон — 1 (бол., Мозякин, Вольски), 25:40 — 0:1. Пеньковский — 1 (Стоа, Бэйлен), 57:34 — 1:1. Эллисон — 2, 61:15 — 1:2Вратари: Демченко — КошечкинБроски: 23 (6+11+6+0) — 34 (13+12+7+2)Штраф: 2 — 2
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