«Трактор» в овертайме уступил «Магнитке»

«Магнитка»
«Трактор»
В составе победителей дубль оформил форвард Мэтт Эллисон. За «Трактор» отличился Артём Пеньковский.
«Металлург» с шестью очками четвертое место в Восточной конференции. У «Трактора» три очка и восьмая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Эллисон — 1 (бол., Мозякин, Вольски), 25:40 — 0:1. Пеньковский — 1 (Стоа, Бэйлен), 57:34 — 1:1. Эллисон — 2, 61:15 — 1:2Вратари: Демченко — КошечкинБроски: 23 (6+11+6+0) — 34 (13+12+7+2)Штраф: 2 — 2