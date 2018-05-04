НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» одержали победы и сравняли счет в серии

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:1

«Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, отличившийся на 30-й и 60-й минутах, российский нападающий Евгений Малкин забил гол на 38-й. У «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился Ти Джей Оши (33), которому ассистировал Евгений Кузнецов.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пятый матч противостояния состоится 6 мая и пройдет на льду «Капитал Уан Арены» в Вашингтоне.

Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Гюнтцель — 9 (Симон, Кросби), 29:21 — 1:0. Оши — 4 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 32:55 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Хернквист, Кессел), 37:31 — 2:1. Гюнтцель — 10 (бол., п.в., Кросби, Летанг), 59:02 — 3:1.Вратари: Мюррей — Холтби (58:37 — 58:49, 58:55 — 59:02, 59:08).Штраф: 11 — 13.Броски: 24 (9+8+7) — 21 (7+11+3).

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:1

«Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2

В четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег» на домашней площадке принимал «Нэшвилл» и уступил — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

В составе хозяева льда отличился Патрик Лайне, у гостей заброшенные шайбы на счету Райна Хартмана и Пи Кея Суббэна.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2, пятая игра пройдет в Нэшвилле 5 мая.

Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч «Виннипег» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Хартман — 2, 17:20 — 0:1. Суббан — 3 (бол., Форсберг, Джохансен), 34:36 — 0:2. Лайне — 3 (бол., Штястны), 59:09 — 1:2.Вратари: Хеллебайк (57:45 — 57:58, 58:28 — 59:09, 59:24) — Ринне.Штраф: 6 — 6.Броски: 33 (12+11+10) — 29 (9+13+7).