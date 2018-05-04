НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» одержали победы и сравняли счет в серии

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:1
«Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, отличившийся на 30-й и 60-й минутах, российский нападающий Евгений Малкин забил гол на 38-й. У «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился Ти Джей Оши (33), которому ассистировал Евгений Кузнецов.
Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пятый матч противостояния состоится 6 мая и пройдет на льду «Капитал Уан Арены» в Вашингтоне.
«Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2
В четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег» на домашней площадке принимал «Нэшвилл» и уступил — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
В составе хозяева льда отличился Патрик Лайне, у гостей заброшенные шайбы на счету Райна Хартмана и Пи Кея Суббэна.
Счет в серии до четырех побед стал 2:2, пятая игра пройдет в Нэшвилле 5 мая.