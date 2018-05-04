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    НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» одержали победы и сравняли счет в серии

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 4 мая

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    «Питтсбург» — «Вашингтон»
    «Питтсбург» — «Вашингтон»
    nhl.com

    «Питтсбург» — «Вашингтон» 3:1

    «Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, отличившийся на 30-й и 60-й минутах, российский нападающий Евгений Малкин забил гол на 38-й. У «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился Ти Джей Оши (33), которому ассистировал Евгений Кузнецов.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пятый матч противостояния состоится 6 мая и пройдет на льду «Капитал Уан Арены» в Вашингтоне.

    Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
    «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Гюнтцель — 9 (Симон, Кросби), 29:21 — 1:0. Оши — 4 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 32:55 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Хернквист, Кессел), 37:31 — 2:1. Гюнтцель — 10 (бол., п.в., Кросби, Летанг), 59:02 — 3:1.Вратари: Мюррей — Холтби (58:37 — 58:49, 58:55 — 59:02, 59:08).Штраф: 11 — 13.Броски: 24 (9+8+7) — 21 (7+11+3).
    «Питтсбург» — «Вашингтон» 3:1

    «Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2

    В четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег» на домашней площадке принимал «Нэшвилл» и уступил — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

    В составе хозяева льда отличился Патрик Лайне, у гостей заброшенные шайбы на счету Райна Хартмана и Пи Кея Суббэна.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:2, пятая игра пройдет в Нэшвилле 5 мая.

    Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
    «Виннипег» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Хартман — 2, 17:20 — 0:1. Суббан — 3 (бол., Форсберг, Джохансен), 34:36 — 0:2. Лайне — 3 (бол., Штястны), 59:09 — 1:2.Вратари: Хеллебайк (57:45 — 57:58, 58:28 — 59:09, 59:24) — Ринне.Штраф: 6 — 6.Броски: 33 (12+11+10) — 29 (9+13+7).
    «Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2
    «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Вашингтоном»«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая
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