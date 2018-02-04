«Сан-Хосе» в гостях победил «Каролину»

На фото:

Гости выиграли второй матч подряд. Хозяева, в свою очередь, потерпели второе кряду поражение.

В составе «ураганов» единственная шайба на счету Себастьяна Ахо .

В составе победителей по разу отличились Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бёрнс . Бёрнс стал самым результативным игроком матча, набрав 2 (1+1) очка за результативность.

В матче регулярного сезона НХЛна выезде обыгралсо счётом 3:1.

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