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    «Сан-Хосе» в гостях победил «Каролину»

    НХЛ Каролина Харрикейнз Сан-Хосе Шаркс
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    «Сан-Хосе» — «Каролина»
    На фото:«Сан-Хосе» — «Каролина»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.

    В составе победителей по разу отличились Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бёрнс. Бёрнс стал самым результативным игроком матча, набрав 2 (1+1) очка за результативность.

    В составе «ураганов» единственная шайба на счету Себастьяна Ахо.

    Гости выиграли второй матч подряд. Хозяева, в свою очередь, потерпели второе кряду поражение.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» – «Сан-Хосе» – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Майер – 12 (Донской, Бернс), 4:06 – 0:1. Ахо – 19 (Стаал), 17:58 – 1:1. Тирни – 13 (Карлссон, Бедкер), 19:24 – 1:2. Бернс – 9 (Уорд, Райан), 22:03 – 1:3.Вратари: Уорд (57:51) – Делл.Броски: 30 (5+12+13) – 26 (12+8+6).Штраф: 5 – 7.
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