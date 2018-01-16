КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»

«Авангард» – «Металлург» Мг 3:4 ОТ
Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
У «Металлурга» голы на свой счёт записали Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев.
Команда Германа Титова проиграла третий матч подряд.
«Автомобилист» – «Сибирь» 1:4
Екатеринбургский «Автомобилист» уступил новосибирской «Сибири» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.
Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски.
Для подопечных Владимира Юрзинова-младшего эта победе стала второй подряд и седьмой в восьми последних матчах.
«Югра» – «Трактор» 0:4
В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал гостевую победу над ханты-мансийской «Югрой» – 4:0.
Нападающий челябинцев Линус Виделль набрал четыре (1+3) очка, его одноклубник Рихард Гюнге записал на свой счет три (1+2) балла, Пол Щехура и Ник Бэйлен набрали по два (1+1) очка.
Для подопечных Анвара Гатиятулина данная победа стала второй подряд. В свою очередь «мамонты» уступили во второй игре к ряду.
«Лада» – «Барыс» 4:3 ОТ
Тольяттинская «Лада» одержала домашнюю победу над астанинским «Барысом» (4:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличились Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков.
За «Барыс» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.
Данное поражение стало для подопечных Галыма Мамбеталиева девятым подряд. В свою очередь «Лада» прервала серию поражений, которая составляла три игры к ряду.
«Локомотив» – «Адмирал» 1:3
Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Адмирала» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У «Адмирала» заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Глазков, Иван Мищенко и Кирилл Воронин.
Единственный гол «Локомотива» записал на свой счёт Брэндон Козун.
«Моряки» выиграли первый матч под руководством и.о. главного тренера Олега Леонтьева.
Отметим, что «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Дальневосточники, которые провели 50 встреч в регулярке, набрали 55 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Оставшихся шести игр не хватит «морякам», чтобы занять место в первой восьмерке, которое позволит принять участие в Кубке Гагарина.
«Северсталь» – «Торпедо» 3:4 ПБ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в серии буллитов уступила «Торпедо» – 3:4.
У «Торпедо» голы на свой счёт записали Денис Баранцев, Владимир Галузин и Каспарс Даугавиньш. Автором победного гола стал нападающий нижегородцев Денис Паршин.
В составе команды Александра Гулявцева заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Щербина, Павел Чернов и Александр Евсеенков.
Для торпедовцев данная победа стала второй подряд. Череповчане прервали беспроигрышную серию, которая составляла три игры к ряду.
«Динамо» Мн – «Амур» 0:2
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Амуру» – 0:2.
В составе хабаровчан заброшенными шайбами отличились Томаш Зогорна и Олег Ли, набравший два (1+1) очка.
Отметим, что данное поражение стало для минчан третьим подряд.
СКА – «Спартак» 4:1
Питерский СКА одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе «армейцев» отличились Сергей Калинин, Сергей Широков, Патрик Торесен и Евгений Кетов.
Единственной заброшенной шайбой в составе «Спартака» отметился Лукаш Радил.
Команда Олега Знарка выиграла пятый матч подряд.
«Динамо» М – «Куньлунь Ред Стар» 5:2
Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Куньлунем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе бело-голубых заброшенными шайбами отличились Илья Никулин, Яков Рылов, Михаил Варнаков, и Юусо Хиетанен, оформивший дубль.
У «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Кайл Чипчура и Лукас Локхарт.
Для клуба из Китая данное поражение стало третьим подряд. Динамовцы прервали серию без победы, которая составляла три игры к ряду.