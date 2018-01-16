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    КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 января

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    СКА — «Спартак»
    СКА — «Спартак»
    Во вторник, 16 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут девять матчей.

    «Авангард» – «Металлург» Мг 3:4 ОТ

    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    У «Металлурга» голы на свой счёт записали Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов.

    В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев.

    Команда Германа Титова проиграла третий матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Болтанов – 1 (Коварж), 1:22 – 0:1. Петерссон – 8 (Перселл, Медведев), 10:32 – 1:1. Семенов – 11 (Березин, Михеев), 30:07 – 2:1. Дронов – 2 (бол., Кокарев, Терещенко), 34:53 – 2:2. Медведев – 11 (Мартынов, Михеев), 37:07 – 3:2. Вольски – 10 (Денисов, Мозякин), 51:00 – 3:3. Чибисов – 8 (Дронов), 61:46 – 3:4.Вратари: Фурх – Кошечкин.Броски: 23 (9+6+7+1) – 31 (8+9+13+1).Штраф: 4 – 4.

    «Автомобилист» – «Сибирь» 1:4

    Екатеринбургский «Автомобилист» уступил новосибирской «Сибири» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.

    Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски.

    Для подопечных Владимира Юрзинова-младшего эта победе стала второй подряд и седьмой в восьми последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионта
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Чайковски – 8 (бол., Торченюк, Гареев), 2:54 – 1:0. Зырянов – 1 (Макаров, Коньков), 3:30 – 1:1. Верещагин – 4 (бол., Бергстрем, Энеруд), 6:50 – 1:2. Санников – 9, 38:49 – 1:3. Энлунд – 8 (мен., п.в., Закриссон, Макаров), 59:27 – 1:4.Вратари: Коварж (58:51 – 59:27) – Салак.Броски: 25 (5+11+9) – 28 (11+10+7).Штраф: 8 – 8.

    «Югра» – «Трактор» 0:4

    В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал гостевую победу над ханты-мансийской «Югрой» – 4:0.

    Нападающий челябинцев Линус Виделль набрал четыре (1+3) очка, его одноклубник Рихард Гюнге записал на свой счет три (1+2) балла, Пол Щехура и Ник Бэйлен набрали по два (1+1) очка.

    Для подопечных Анвара Гатиятулина данная победа стала второй подряд. В свою очередь «мамонты» уступили во второй игре к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Трактор» (Челябинск) – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Щехура – 19 (бол., Виделль, Бэйлен), 1:16 – 0:1. Виделль – 8 (Гюнге, Щехура), 17:11 – 0:2. Бэйлен – 9 (бол., Виделль, Гюнге), 29:45 – 0:3. Гюнге – 13 (Виделль), 32:45 – 0:4.Вратари: Проскуряков (Билялов, 32:45) – Францоуз.Броски: 35 (11+13+11) – 25 (12+9+4).Штраф: 22 – 12.

    «Лада» – «Барыс» 4:3 ОТ

    Тольяттинская «Лада» одержала домашнюю победу над астанинским «Барысом» (4:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе хозяев отличились Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков.

    За «Барыс» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.

    Данное поражение стало для подопечных Галыма Мамбеталиева девятым подряд. В свою очередь «Лада» прервала серию поражений, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) – «Барыс» (Астана) – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Маклюков – 2 (бол.), 3:52 – 0:1. Зернов – 16 (Аляев), 6:36 – 1:1. Скороходов – 9 (Зернов, Белоусов), 16:44 – 2:1. Старченко – 7, 31:20 – 2:2. Старченко – 8 (бол., Доус, Даллмэн), 39:56 – 2:3. Геноуэй – 5 (Бочаров), 53:11 – 3:3. Мастрюков – 6 (Геноуэй), 60:48 – 4:3.Вратари: Лазушин – Карлссон.Броски: 32 (14+6+11+1) – 26 (4+12+9+1).Штраф: 10 – 4.

    «Локомотив» – «Адмирал» 1:3

    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Адмирала» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    У «Адмирала» заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Глазков, Иван Мищенко и Кирилл Воронин.

    Единственный гол «Локомотива» записал на свой счёт Брэндон Козун.

    «Моряки» выиграли первый матч под руководством и.о. главного тренера Олега Леонтьева.

    Отметим, что «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Дальневосточники, которые провели 50 встреч в регулярке, набрали 55 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Оставшихся шести игр не хватит «морякам», чтобы занять место в первой восьмерке, которое позволит принять участие в Кубке Гагарина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Козун – 12 (бол., Накладал, Контиола), 42:16 – 1:0. Глазков – 2 (бол., Воронин), 46:42 – 1:1. Мищенко – 2 (Махановский), 49:56 – 1:2. Воронин – 2 (п.в., Глазков), 59:36 – 1:3.Вратари: Коновалов (58:55 – 59:36) – Серебряков.Броски: 44 (11+14+19) – 18 (6+5+7).Штраф: 8 – 10.

    «Северсталь» – «Торпедо» 3:4 ПБ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в серии буллитов уступила «Торпедо» – 3:4.

    У «Торпедо» голы на свой счёт записали Денис Баранцев, Владимир Галузин и Каспарс Даугавиньш. Автором победного гола стал нападающий нижегородцев Денис Паршин.

    В составе команды Александра Гулявцева заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Щербина, Павел Чернов и Александр Евсеенков.

    Для торпедовцев данная победа стала второй подряд. Череповчане прервали беспроигрышную серию, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Щербина – 4 (Странски, Кудако), 5:15 – 1:0. Баранцев – 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 16:30 – 1:1. Галузин – 10, 23:28 – 1:2. Чернов – 10 (бол., Кагарлицкий), 25:14 – 2:2. Евсеенков – 5 (бол., Бумагин), 41:12 – 3:2. Даугавиньш – 9 (Беляков), 55:27 – 3:3.Победный буллит: Паршин.Вратари: Гудачек – Лисутин.Броски: 34 (5+13+11+5) – 38 (17+6+13+2).Штраф: 4 – 10.

    «Динамо» Мн – «Амур» 0:2

    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Амуру» – 0:2.

    В составе хабаровчан заброшенными шайбами отличились Томаш Зогорна и Олег Ли, набравший два (1+1) очка.

    Отметим, что данное поражение стало для минчан третьим подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) – «Амур» (Хабаровск) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Зогорна – 11 (бол., Ли, Бывальцев), 5:58 – 0:1. Ли – 10 (Хабаров, Атюшов), 18:59 – 0:2.Вратари: Энрот (58:46) – Метсола.Броски: 34 (7+14+13) – 18 (9+3+6).Штраф: 6 – 2.

    СКА – «Спартак» 4:1

    Питерский СКА одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе «армейцев» отличились Сергей Калинин, Сергей Широков, Патрик Торесен и Евгений Кетов.

    Единственной заброшенной шайбой в составе «Спартака» отметился Лукаш Радил.

    Команда Олега Знарка выиграла пятый матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Калинин – 13 (Дацюк, Ковальчук), 3:02 – 1:0. Широков – 18 (Хафизуллин, Гавриков), 16:56 – 2:0. Торесен – 4 (Войнов, Каблуков), 39:31 – 3:0. Радил – 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 41:30 – 3:1. Кетов – 7 (Каблуков, Торесен), 46:25 – 4:1.Вратари: Коскинен – Трушков.Броски: 40 (13+17+10) – 14 (3+6+5).Штраф: 6 – 4.

    «Динамо» М – «Куньлунь Ред Стар» 5:2

    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Куньлунем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе бело-голубых заброшенными шайбами отличились Илья Никулин, Яков Рылов, Михаил Варнаков, и Юусо Хиетанен, оформивший дубль.

    У «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Кайл Чипчура и Лукас Локхарт.

    Для клуба из Китая данное поражение стало третьим подряд. Динамовцы прервали серию без победы, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) – «Куньлунь» (Пекин) – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Никулин – 10 (Игнатушкин, Тарасов), 0:50 – 1:0. Хиетанен – 5 (бол., Рылов, Тарасов), 29:25 – 2:0. Хиетанен – 6 (Вишневский), 31:24 – 3:0. Рылов – 2 (Брюквин, А. Алексеев), 42:08 – 4:0. Чипчура – 3 (бол.), 52:29 – 4:1. Варнаков – 9 (Карсумс), 57:33 – 5:1. Локхарт – 2 (Лебедев), 58:06 – 5:2.Вратари: Еременко – Хелльберг (Скрынник, 40:00).Броски: 32 (13+12+7) – 36 (14+8+14).Штраф: 4 – 6.
    «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?«Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января
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