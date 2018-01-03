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    НХЛ. 200-я победа Бобровского, дубль Овечкина, шайбы Орлова и Тарасенко

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Монреаль Канадиенс Сан-Хосе Шаркс Миннесота Уайлд Флорида Пантерз Сент-Луис Блюз Нью-Джерси Дэвилз Даллас Старз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз
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    Александр Овечкин оформил дубль
    Александр Овечкин оформил дубль
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    Александр Овечкин оформил дубль и возглавил зачет снайперов НХЛ, опередив Никиту Кучерова, «Вегас» одержал восьмую победу кряду, а Сергей Бобровский отпраздновал 200-ю победу.

    «Айлендерс» — «Бостон» 1:5

    «Бостон» обыграл «Айлендерс» со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

    В составе «Брюинз» отличились Дэйтон Хайнен (9-я минута), Патрис Бержерон (29), Брэд Маршан (50), Тим Шаллер (56) и Ноэль Аккьяри (58). У хозяев шайба на счету Джордана Эберле (10).

    Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» – «Бостон» – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
    Голы: 0:1 – Хайнен (Нэш) – 08:17 (5x5), 1:1 – Эберле – 09:30 (5x5), 1:2 – Бержерон (Маршан, Хайнен) – 28:28 (5x5), 1:3 – Маршан (Пастрняк) – 49:04 (5x5), 1:4 – Шаллер (Курали, Макэвой) – 55:02 (5x5), 1:5 – Аккьяри (Шаллер, Миллер) – 57:47 (en)Вратари: Галак — Раск.Штраф: 8 — 18.Броски: 26 (12+8+6) — 38 (9+17+12).
    «Айлендерс» — «Бостон» 1:5

    «Каролина» — «Вашингтон» 4:5 ОТ

    «Каролина» в овертайме уступила «Вашингтону» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1).

    В основное время в составе «Кэпиталз» отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29) и Александр Овечкин (53).

    За «Харрикейнз» два гола забил Виктор Раск (6, 32), по одному — Элиас Линдхольм (46) и Теуво Терявяйнен (48).

    Победу «Кэпиталз» принес еще один гол Овечкина на второй минуте овертайма. Александр, таким образом, забросил 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне и возглавил список снайперов лиги. Форвард «Кэпиталз» опередил нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова, в активе которого 25 шайб. Третье место в гонке снайперов занимает нападающий «Айлендерс» Андерс Ли (24).

    Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут 6 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» – «Вашингтон» – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
    Голы: 1:0 – Раск – 05:21 (5x5), 1:1 – Чиассон (Стивенсон) – 06:39 (5x5), 1:2 – Смит-Пелли (Бигл, Орпик) – 12:53 (5x5), 1:3 – Орлов (Чорни) – 28:48 (5x5), 2:3 – Раск (Уильямс, Скиннер) – 31:15 (5x4), 3:3 – Линдхольм (Райан) – 45:40 (5x5), 4:3 – Терявяйнен (Ахо) – 47:04 (5x5), 4:4 – Овечкин (Бекстрём) – 52:45 (5x5), 4:5 – Овечкин (Бекстрём) – 61:57 (3x3)Вратари: Уорд — Холтби.Штраф: 4 — 8.Броски: 38 (13+8+16+1) — 26 (7+7+11+1).
    «Каролина» — «Вашингтон» 4:5 ОТ

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 0:2

    «Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Торонто» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

    В составе «молний» отличились Седрик Пакетт (33-я минута) и Алекс Киллорн (37).

    Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отдал 1 результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 минут 24 секунды и 20 минут 7 секунд соответственно.

    Это пятая победа «Тампы» в последних шести матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: 0:1 – Пакетт (Куниц) – 32:00 (5x5), 0:2 – Киллорн (Сергачёв, Гурд) – 36:54 (5x5)Вратари: Андерсен — Василевский.Штраф: 8 — 6.Броски: 29 (10+7+12) — 36 (12+13+11).
    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 0:2

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5

    «Питтсбург» на выезде победил «Филадельфию» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0).

    Победу «Пингвинз» принесли Фил Кессел (30-я минута), Райан Ривз (32), Конор Шири (32), Том Кюнхакль (34) и Джейми Олексиак (55). За «Флайерз» шайбу забросил Джордан Уил (31).

    Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал 2 результативные передачи. Защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 19 минут 32 секунды, за которые нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Питтсбург» – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)
    Голы: 0:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 29:35 (5x4), 1:1 – Уил (Гудас, Мэннинг) – 30:29 (5x5), 1:2 – Ривз (Шихэн, Кюнхакль) – 31:09 (5x5), 1:3 – Шири (Коул) – 31:49 (5x5), 1:4 – Кюнхакль (Шихэн, Ривз) – 33:26 (5x5), 1:5 – Олексиак (Малкин, Кессел) – 54:04 (5x4)Вратари: Эллиотт, Нойвирт — Джарри, Мюррей.Штраф: 9 — 13.Броски: 28 (10+8+10) — 25 (6+8+11).
    «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5

    «Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:4

    «Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

    Дублем в составе «Шаркс» отметился Тимо Майер (40-я и 42-я минуты), по одному голу забили Джо Торнтон (13) и Марк-Эдуар Власич (32). У хозяев шайбу забросил Эндрю Шоу (37).

    Это поражение стало для «Канадиенс» пятым кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» – «Сан-Хосе» – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: 0:1 – Торнтон (Браун, Власич) – 12:57 (5x5), 0:2 – Власич (Бёдкер, Лабанк) – 31:27 (5x5), 1:2 – Шоу (Пачьоретти, Гальченюк) – 36:07 (5x3), 1:3 – Майер (Лабанк, Тирни) – 39:50 (5x4), 1:4 – Майер (Павелски, Бёрнс) – 41:13 (5x5)Вратари: Прайс — Делл.Штраф: 8 — 10.Броски: 31 (11+8+12) — 33 (10+15+8).
    «Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:4

    «Миннесота» — «Флорида» 5:1

    «Флорида» крупно уступила «Миннесоте» — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).

    В составе победителей по два гола забили Мэтт Каллен (15-я и 22-я минуты) и Эрик Стаал (35, 38), еще один — Чарли Койл (57). У проигравших шайбу забросил Джонатан Юбердо (44).

    Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провел на льду 17 минут.

    «Миннесота» прервала победную серию «Флориды», которая насчитывала пять матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» – «Флорида» – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – Каллен (Спаржон, Винник) – 14:21 (5x5), 2:0 – Каллен (Фолиньо, Олофссон) – 21:56 (5x5), 3:0 – Стаал (Спаржон, Эннис) – 34:31 (5x5), 4:0 – Стаал (Эннис, Цукер) – 37:10 (5x5), 4:1 – Юбердо (Трочек, Барков) – 43:40 (5x5), 5:1 – Койл (Спаржон) – 56:55 (en)Вратари: Дубник — Раймер, Сятери.Штраф: 9 — 7.Броски: 41 (13+19+9) — 26 (9+2+15).
    «Миннесота» — «Флорида» 5:1

    «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 3:2 Б

    «Сент-Луис» по буллитам одолел «Даллас» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

    В основное время в составе «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39). За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42).

    В серии буллитов свои попытки реализовали Брэйден Шенн и Тарасенко.

    Это поражение стало для «дьяволов» третьим подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» – «Нью-Джерси» – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Тарасенко (Апшолл) – 12:48 (5x5), 1:1 – Хишир (Ватанен, Братт) – 32:36 (5x5), 2:1 – Соботка (Томпсон, Штястны) – 38:08 (5x5), 2:2 – Холл (Палмьери, Батчер) – 41:17 (5x4), 3:2 – Шенн – 65:00 (ПБ)Вратари: Хаттон — Кинкейд.Штраф: 4 — 8.Броски: 29 (14+6+6+3) — 26 (5+9+7+5).
    «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 3:2 Б

    «Даллас» — «Коламбус» 1:2

    «Коламбус» одержал волевую победу над «Далласом» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

    Все голы были забиты в третьем периоде. На 41-й минуте Джон Клингберг вывел «Даллас» вперед. Спустя 4 минуты Оливер Бьёркстранд сравнял счет, а на 47-й минуте он же принес «Блю Джекетс» победу.

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Для российского вратаря эта победа стала 200-й в НХЛ. Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 20 минут 12 секунд. Форвард «Старз» Александр Радулов отыграл 18 минут 53 секунды.

    «Коламбус» прервал свою трехматчевую серию поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» – «Коламбус» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: 1:0 – Шор (Клингберг, Сегин) – 40:44 (5x5), 1:1 – Бьёркстранд (Калверт, Седлак) – 44:54 (5x5), 1:2 – Бьёркстранд (Джонс, Седлак) – 46:12 (5x5)Вратари: Бишоп — Бобровский.Штраф: 2 — 0.Броски: 22 (7+7+8) — 26 (8+9+9).
    «Даллас» — «Коламбус» 1:2

    «Колорадо» — «Виннипег» 3:2 ОТ

    «Колорадо» в овертайме победил «Виннипег» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).

    В основное время в составе победителей отличились Натан Маккиннон (28-я минута) и Микко Рантанен (32). У «Джетс» две шайбы забросил Блейк Уилер (41, 60). Победу «лавинам» принес гол Эрика Джонсона на 5-й минуте овертайма.

    Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов провел на льду чуть более 34 минут и отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам. Защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов отыграл 9 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов — 12 минут 51 секунду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Маккиннон (Рантанен) – 27:44 (5x5), 2:0 – Рантанен (Маккиннон, Задоров) – 31:31 (5x5), 2:1 – Уилер (Лайне, Моррисси) – 40:47 (5x4), 2:2 – Уилер (Элерс, Лайне) – 59:27 (6x5), 3:2 – Джонсон (Рантанен) – 64:50 (3x3)Вратари: Варламов (Бернье, 34:15) — Хеллебайк (58:50 – 59:27).Штраф: 8 — 4.Броски: 26 (8+5+8+5) — 45 (12+16+12+5).

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 0:5

    «Эдмонтон» с треском проиграл «Лос-Анджелесу» — 0:5 (0:0, 0:1, 0:4).

    У «Кингз» дубль оформил Дастин Браун (44-я и 59-я минуты), по голу забили Энди Эндреофф (35), Мариан Габорик (42) и Адриан Кемпе (45).

    Это поражение стало для «Эдмонтона» четвертым подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
    Голы: 0:1 – Эндреофф (Митчелл, Фантенберг) – 34:21 (5x5), 0:2 – Габорик (Тоффоли, Мартинес) – 41:36 (5x4), 0:3 – Браун (Копитар, Мартинес) – 43:59 (5x4), 0:4 – Кемпе (Габорик, Маззин) – 44:34 (5x4), 0:5 – Браун (Копитар, Пирсон) – 58:28 (5x5)Вратари: Тальбо — Куик.Штраф: 19 — 11.Броски: 32 (14+6+12) — 33 (12+6+15).

    «Ванкувер» — «Анахайм» 0:5

    «Ванкувер» был бит «Анахаймом» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

    У гостей шайбы забросили Адам Хенрик (1-я минута), Рикард Ракелль (14), Райан Гецлаф (25), Антуан Верметт (41) и Дерек Грант (48).

    Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 17 минут 24 секунды.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Анахайм» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
    Голы: 0:1 – Хенрик (Линдхольм, Мэнсон) – 00:56 (5x5), 0:2 – Ракелль (Гецлаф, Кольяно) – 13:44 (5x5), 0:3 – Гецлаф (Линдхольм, Мэнсон) – 25:00 (5x5), 0:4 – Верметт (Гецлаф, Ракелль) – 40:20 (5x5), 0:5 – Грант (Мэнсон, Ритчи) – 47:21 (5x5)Вратари: Нильссон, Маркстрем — Миллер.Штраф: 9 — 13.Броски: 31 (11+12+8) — 27 (12+6+9).

    «Вегас» — «Нэшвилл» 3:0

    «Вегас» «всухую» обыграл «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    Победу «рыцарям» принесли Райлли Смит (33-я минута), Ши Теодор (34) и Джонатан Маршессо (58). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 18 минут 18 секунд.

    Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Смит (Шмидт, Так) – 32:10 (5x4), 2:0 – Теодор (Энгелланд, Так) – 33:41 (5x5), 3:0 – Маршессо (Перрон, Хаула) – 57:37 (en)Вратари: Флери — Ринне.Штраф: 4 — 2.Броски: 31 (15+11+5) — 28 (4+14+10).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    Опустится ли «Питтсбург» на последнее место в Столичном дивизионе?«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 января
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