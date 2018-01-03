НХЛ. 200-я победа Бобровского, дубль Овечкина, шайбы Орлова и Тарасенко

«Айлендерс» — «Бостон» 1:5
«Бостон» обыграл «Айлендерс» со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
В составе «Брюинз» отличились Дэйтон Хайнен (9-я минута), Патрис Бержерон (29), Брэд Маршан (50), Тим Шаллер (56) и Ноэль Аккьяри (58). У хозяев шайба на счету Джордана Эберле (10).
Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.
«Каролина» — «Вашингтон» 4:5 ОТ
«Каролина» в овертайме уступила «Вашингтону» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1).
В основное время в составе «Кэпиталз» отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29) и Александр Овечкин (53).
За «Харрикейнз» два гола забил Виктор Раск (6, 32), по одному — Элиас Линдхольм (46) и Теуво Терявяйнен (48).
Победу «Кэпиталз» принес еще один гол Овечкина на второй минуте овертайма. Александр, таким образом, забросил 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне и возглавил список снайперов лиги. Форвард «Кэпиталз» опередил нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова, в активе которого 25 шайб. Третье место в гонке снайперов занимает нападающий «Айлендерс» Андерс Ли (24).
Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут 6 секунд.
«Торонто» — «Тампа-Бэй» 0:2
«Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Торонто» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
В составе «молний» отличились Седрик Пакетт (33-я минута) и Алекс Киллорн (37).
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отдал 1 результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 минут 24 секунды и 20 минут 7 секунд соответственно.
Это пятая победа «Тампы» в последних шести матчах.
«Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5
«Питтсбург» на выезде победил «Филадельфию» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0).
Победу «Пингвинз» принесли Фил Кессел (30-я минута), Райан Ривз (32), Конор Шири (32), Том Кюнхакль (34) и Джейми Олексиак (55). За «Флайерз» шайбу забросил Джордан Уил (31).
Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал 2 результативные передачи. Защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 19 минут 32 секунды, за которые нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».
«Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:4
«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Дублем в составе «Шаркс» отметился Тимо Майер (40-я и 42-я минуты), по одному голу забили Джо Торнтон (13) и Марк-Эдуар Власич (32). У хозяев шайбу забросил Эндрю Шоу (37).
Это поражение стало для «Канадиенс» пятым кряду.
«Миннесота» — «Флорида» 5:1
«Флорида» крупно уступила «Миннесоте» — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).
В составе победителей по два гола забили Мэтт Каллен (15-я и 22-я минуты) и Эрик Стаал (35, 38), еще один — Чарли Койл (57). У проигравших шайбу забросил Джонатан Юбердо (44).
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провел на льду 17 минут.
«Миннесота» прервала победную серию «Флориды», которая насчитывала пять матчей.
«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 3:2 Б
«Сент-Луис» по буллитам одолел «Даллас» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39). За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42).
В серии буллитов свои попытки реализовали Брэйден Шенн и Тарасенко.
Это поражение стало для «дьяволов» третьим подряд.
«Даллас» — «Коламбус» 1:2
«Коламбус» одержал волевую победу над «Далласом» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Все голы были забиты в третьем периоде. На 41-й минуте Джон Клингберг вывел «Даллас» вперед. Спустя 4 минуты Оливер Бьёркстранд сравнял счет, а на 47-й минуте он же принес «Блю Джекетс» победу.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Для российского вратаря эта победа стала 200-й в НХЛ. Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 20 минут 12 секунд. Форвард «Старз» Александр Радулов отыграл 18 минут 53 секунды.
«Коламбус» прервал свою трехматчевую серию поражений.
«Колорадо» — «Виннипег» 3:2 ОТ
«Колорадо» в овертайме победил «Виннипег» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).
В основное время в составе победителей отличились Натан Маккиннон (28-я минута) и Микко Рантанен (32). У «Джетс» две шайбы забросил Блейк Уилер (41, 60). Победу «лавинам» принес гол Эрика Джонсона на 5-й минуте овертайма.
Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов провел на льду чуть более 34 минут и отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам. Защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов отыграл 9 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов — 12 минут 51 секунду.
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 0:5
«Эдмонтон» с треском проиграл «Лос-Анджелесу» — 0:5 (0:0, 0:1, 0:4).
У «Кингз» дубль оформил Дастин Браун (44-я и 59-я минуты), по голу забили Энди Эндреофф (35), Мариан Габорик (42) и Адриан Кемпе (45).
Это поражение стало для «Эдмонтона» четвертым подряд.
«Ванкувер» — «Анахайм» 0:5
«Ванкувер» был бит «Анахаймом» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).
У гостей шайбы забросили Адам Хенрик (1-я минута), Рикард Ракелль (14), Райан Гецлаф (25), Антуан Верметт (41) и Дерек Грант (48).
Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 17 минут 24 секунды.
«Вегас» — «Нэшвилл» 3:0
«Вегас» «всухую» обыграл «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Победу «рыцарям» принесли Райлли Смит (33-я минута), Ши Теодор (34) и Джонатан Маршессо (58). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 18 минут 18 секунд.
Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой кряду.