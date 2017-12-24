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    Дубль Бержерона помог «Бостону» обыграть «Детройт»

    НХЛ Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз
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    «Бостон» — «Детройт»
    На фото:«Бостон» — «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» – 3:1.

    В составе «мишек» Патрик Бержерон оформил дубль, еще одну шайбу забросил Брэд Маршан, которому Бержерон ассистировал.

    В составе «Детройта» отличился Франс Нильсен.

    Российский вратарь Антон Худобин не принимал участия в этой встрече.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» – «Детройт» – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Маршан – 15 (бол., Бэкес, Пастрняк), 13:37 – 1:0. Нильсен – 9 (мен., Хелм), 14:38 – 1:1. Бержерон – 9 (Маршан, Пастрняк), 46:11 – 2:1. Бержерон – 10 (п.в., Маршан, Бэкес), 59:46 – 3:1Вратари: Раск – Ховард (58:53 – 59:46).Броски: 26 (11+9+6) – 31 (6+13+12).Штраф: 4 – 4.
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