Дубль Бержерона помог «Бостону» обыграть «Детройт»

В составе «мишек» Патрик Бержерон оформил дубль, еще одну шайбу забросил Брэд Маршан, которому Бержерон ассистировал.
В составе «Детройта» отличился Франс Нильсен.
Российский вратарь Антон Худобин не принимал участия в этой встрече.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Детройт» – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Маршан – 15 (бол., Бэкес, Пастрняк), 13:37 – 1:0. Нильсен – 9 (мен., Хелм), 14:38 – 1:1. Бержерон – 9 (Маршан, Пастрняк), 46:11 – 2:1. Бержерон – 10 (п.в., Маршан, Бэкес), 59:46 – 3:1Вратари: Раск – Ховард (58:53 – 59:46).Броски: 26 (11+9+6) – 31 (6+13+12).Штраф: 4 – 4.