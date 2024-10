Студия Naughty Dog представила патч 1.2 для The Last of Us Part II: Remastered, который расширяет функционал игры за счет поддержки технических особенностей PlayStation 5 Pro.

Благодаря последнему на сегодняшний день обновлению под самые мощные модели консолей Sony, хоррор будет рендериться в разрешении 1440p с возможностью повышения до 4K. Сам игровой процесс при этом сохранит стабильные 60 кадров в секунду.

Вместе с тем патч исправляет ряд багов, включая проблему с разблокировкой трофеев после загрузки сохранений с PS4 и исчезновение части модели персонажа Эбби при смене скинов.