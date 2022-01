Футбольный клуб «Селтик» стал партнером UFL

Гранд шотландского футбола «Селтик» станет лицензированным клубом в футбольном симуляторе UFL, о чем стороны сообщили в своих социальных сетях.

Благодаря партнерству со студией Strikerz Inc. в игре появится команда с реальным составом, логотипами и стадионом «Селтик Парк».

«”Селтик” олицетворяет дух игры. Команда добилась успеха благодаря неустанной тяжелой работе и сделала все, чтобы быть услышанной повсюду, от террас Глазго до берегов Австралии», — Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz Inc.

We are pleased to be partners 💪🟢⚪️ @CelticFC

Welcome, the Celts! ☘️ https://t.co/MaCAhC4DH8