Футбольный клуб «Селтик» стал партнером UFL

«Селтик» в UFL Фото: celticfc.com
Благодаря партнерству со студией Strikerz Inc. в игре появится команда с реальным составом, логотипами и стадионом «Селтик Парк».
«”Селтик” олицетворяет дух игры. Команда добилась успеха благодаря неустанной тяжелой работе и сделала все, чтобы быть услышанной повсюду, от террас Глазго до берегов Австралии», — Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz Inc.
We are pleased to be partners 💪🟢⚪️ @CelticFC— UFL (@UFLgame) January 13, 2022
Welcome, the Celts! ☘️ https://t.co/MaCAhC4DH8
В списке клубов-партнеров, которые появятся в игре, также числятся «Вест Хэм», «Боруссия» Мг, «Монако», «Бешикташ», лиссабонский «Спортинг» и донецкий «Шахтер».