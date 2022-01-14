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    Футбольный клуб «Селтик» стал партнером UFL

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    Гранд шотландского футбола «Селтик» станет лицензированным клубом в футбольном симуляторе UFL, о чем стороны сообщили в своих социальных сетях.

    «Селтик» в UFL
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    «Селтик» в UFL

    Благодаря партнерству со студией Strikerz Inc. в игре появится команда с реальным составом, логотипами и стадионом «Селтик Парк».

    «”Селтик” олицетворяет дух игры. Команда добилась успеха благодаря неустанной тяжелой работе и сделала все, чтобы быть услышанной повсюду, от террас Глазго до берегов Австралии», — Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz Inc.

    В списке клубов-партнеров, которые появятся в игре, также числятся «Вест Хэм», «Боруссия» Мг, «Монако», «Бешикташ», лиссабонский «Спортинг» и донецкий «Шахтер».

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