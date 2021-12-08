ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян АллерРекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • 19:34
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч «Челси»
  • 19:14
    • СКА взял верх над «Трактором», Бурдасов оформил дубль
  • 18:33
    • Непомнящий и Карслен сыграли вничью в десятой партии за шахматную корону
  • 18:05
    • В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года
  • 18:05
    • Пеле снова попал в больницу
    Все новости спорта

    В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года

    Игры Игры для PlayStation 4 Игры для PlayStation 5
    В официальном блоге PlayStation началось голосование за звание лучшей игры 2021-го.

    PlayStation блог
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    PlayStation блог

    Помимо игр для PS4, PS5 и PS VR, пользователи выбирают лучшую графику, онлайн-персонажей, ожидаемые гейм-проекты и даже саундтреки. Всего голосование проходит в 16 категориях.

    Главным новшеством в этом году является возможность вписать свой вариант, если в предложенном списке не будет предпочтений геймеров.

    Формирование рейтинга топов продлится до 14 декабря и завершится в 10:59 по Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Зенит» проиграет гостям с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •