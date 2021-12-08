В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года

PlayStation блог Фото: blog.ru.playstation.com
Помимо игр для PS4, PS5 и PS VR, пользователи выбирают лучшую графику, онлайн-персонажей, ожидаемые гейм-проекты и даже саундтреки. Всего голосование проходит в 16 категориях.
Главным новшеством в этом году является возможность вписать свой вариант, если в предложенном списке не будет предпочтений геймеров.
The PS Blog Game of the Year 2021 nominees have been announced and voting is now open.— PlayStation (@PlayStation) December 6, 2021
Pick your favorites from across 16 categories: https://t.co/xrKgO5HGFO pic.twitter.com/BdLzlxdjwC
Формирование рейтинга топов продлится до 14 декабря и завершится в 10:59 по Москве.