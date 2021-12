В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года

В официальном блоге PlayStation началось голосование за звание лучшей игры 2021-го.

Помимо игр для PS4, PS5 и PS VR, пользователи выбирают лучшую графику, онлайн-персонажей, ожидаемые гейм-проекты и даже саундтреки. Всего голосование проходит в 16 категориях.

Главным новшеством в этом году является возможность вписать свой вариант, если в предложенном списке не будет предпочтений геймеров.

The PS Blog Game of the Year 2021 nominees have been announced and voting is now open.

Pick your favorites from across 16 categories: https://t.co/xrKgO5HGFO pic.twitter.com/BdLzlxdjwC