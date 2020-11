Konami выразила соболезнования в связи с кончиной Марадоны

Вчера мир узнал о том, что из жизни ушел легендарный футболист Диего Марадона. В футбольном симулятореаргентинец имеет самую высокорейтинговую карточку легенды.

Разработчики из Konamiне могли обойти стороной печальное известие и выпустили комментарий в соцсетях: «Мы глубоко опечалены новостью о кончине одного из величайших игроков всех времен, Диего Марадоны. Выражаем соболезнование его друзьям и семье в это сложно время. Покойся с миром, легенда».

