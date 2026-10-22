Казахстанский футбольный клуб «Женис» объявил о расставании с главным тренером Владимиром Слишковичем.

Владимир Слишкович globallookpress.com

43-летний боснийский специалист руководил командой с 7 августа 2026 года. Под его руководством астанинский коллектив провел девять официальных матчей, в которых одержал четыре победы и потерпел пять поражений. В турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги «Женис» набрал 32 очка в 28 проведенных встречах и занимает 10-е место.

Слишкович известен по работе в чемпионате России. Специалист входил в штаб московского «Спартака» в качестве ассистента Гильермо Абаскаля и исполнял обязанности главного тренера команды. В период с 2024 по 2025 год боснийский наставник возглавлял «Оренбург».