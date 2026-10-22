Экс‑голкипер и тренер «Динамо» Владимир Пильгуй лестно отозвался об игре «бело‑голубых» в текущем сезоне.

Владимир Пильгуй globallookpress.com

«Динамовцы продолжают приятно удивлять и по делу одержали уже девять побед подряд — ни у кого в Европе такой серии сейчас нет. Понятно, что это промежуточный результат и до решающих матчей ещё далеко, но этой командой уже можно гордиться. Видно, что ребята сами получают удовольствие от игры и бьются друг за друга и за тренера, который их сплотил.

На матче с ЦСКА была просто потрясающая атмосфера и заполненные трибуны. Очень бы хотелось увидеть подобное и на следующем домашнем матче с "Ахматом". На такое "Динамо" нужно ходить!» — сказал Пильгуй «СЭ».

После 11 матчей «Динамо» лидирует в таблице РПЛ с 25 очками. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Акроном».