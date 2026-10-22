Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

«Иберия-1999» дома упустила победу над «Мьельбю» — 1:1.

Первый гол а матче забил Джемали-Георгий Джинджолава на 55-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й минуте Том Петтерссон спас гостей от поражения.

Результат матча

Иберия 1999 Тбилиси 1:1 Мьельбю Хеллевик

1:0 Джемали-Георгий Джинджолава 55' пен. 1:1 Том Петтерссон 89'

Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе, Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Николоз Дадиани ( Ibrahim Alhassan 80' ), Бакар Кардава, Ника Сихарулашвили, Амиран Дзагания ( Andria Bartishvili 80' ), Lucas Oliveira Brune, Zviad Natchkebia

Мьельбю: Alexander Lundin, Axel Noren, Аки Дебес Самуэльсен ( Том Петтерссон 84' ), Jesper Gustavsson, Villiam Granath, Jacob Bergstrom, Viktor Gustafson ( Max Nielsen 68' ), Olle Lindberg, Ian Hoffmann, Abdullah Iqbal, Tony Miettinen ( Ludvig Tidstrand 84' )

Жёлтые карточки: Николоз Дадиани 45', Джемали-Георгий Джинджолава 60', Георгий Кобуладзе 79', Бакар Кардава 90+3' — Viktor Gustafson 45+2', Jesper Gustavsson 63', Max Nielsen 90+1'