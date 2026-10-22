Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе, Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Николоз Дадиани (Ibrahim Alhassan 80'), Бакар Кардава, Ника Сихарулашвили, Амиран Дзагания (Andria Bartishvili 80'), Lucas Oliveira Brune, Zviad Natchkebia
Мьельбю: Alexander Lundin, Axel Noren, Аки Дебес Самуэльсен (Том Петтерссон 84'), Jesper Gustavsson, Villiam Granath, Jacob Bergstrom, Viktor Gustafson (Max Nielsen 68'), Olle Lindberg, Ian Hoffmann, Abdullah Iqbal, Tony Miettinen (Ludvig Tidstrand 84')
Жёлтые карточки: Николоз Дадиани 45', Джемали-Георгий Джинджолава 60', Георгий Кобуладзе 79', Бакар Кардава 90+3' — Viktor Gustafson 45+2', Jesper Gustavsson 63', Max Nielsen 90+1'
«Интер Клуб» из Андорры уступил на своем поле «Университате» из Крайовы — 1:3.
Мячами у победителей отметились Ассад аль-Хамлави (3'), Стефан Байарам (5') и Симон Элизор (86'). Гол престижа у хозяев на свой счет записал Борха Арельяно (77').
«Бранн» на выезде переиграл «Кауно Жальгирис» со счетом 4:1.
Хет-триком у победителей отличился Ноа Хольм, забивший на 25-й, 40-й и 86-й минутах. Еще один мяч на счету Никласа Кастро на 7-й минуте с пенальти. Гол престижа у хозяев забил Ренан Оливейра на 12-й минуте.