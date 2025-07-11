Президент «Оренбурга»: Команду пополнят еще некоторые футболисты

Президентвысказался о возможном усилении команды.

«Финансовое положение клуба стабильно, в этом смысле мы также полностью готовы к участию в РПЛ. Что касается трансферов, то да, безусловно, учитывая участие в премьер-лиге, команду пополнят еще некоторые футболисты, время для работы в этом направлении у нас еще есть», — цитирует Волженкина «Спорт-Экспресс».

Ранее московское «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях, поэтому «Оренбург» был возвращен в высшую лигу.