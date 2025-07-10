Экс-голкипер «Спартака» Свинов перешел в «Родину»

Голкиперпродолжит карьеру в московской

На днях стало известно, что 24-летний вратарь и калининградская «Балтика» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне Свинов провел пять матчей за «Балтику» в Первой лиге, пропустив шесть мячей и один раз сыграв на ноль, а вторую часть сезона провёл в аренде в «Уфе», где сыграл одну встречу и пропустил шесть голов.

Ранее Свинов выступал за «Носту», «Факел», «Уфу» и московский «Спартак», из которого летом 2024 года перешел в «Балтику».

В сезоне 2024/25 московская «Родина» заняла седьмое место в Первой лиге, остановившись в шаге от борьбы за выход в РПЛ.