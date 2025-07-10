Балахнин: Если Головин вернется в РПЛ, то только в ЦСКА

Бывший главный тренероценил вероятность возвращенияв российский чемпионат.

«Это уже будет от него зависеть, как он подойдёт к сезону. Но если говорить о его возвращении, то если он вернётся, то только в ЦСКА.

100% ему идти куда-то на повышение будет непросто. Тяжело будет найти такую команду и в связи с политической ситуацией. Не каждый клуб будет брать русского футболиста. А по Головину не знаю, всё будет зависеть от него. Согласится ли он пойти на понижение и пойти в клуб в Европе или захочет вернуться в ЦСКА. Любой клуб РПЛ многое бы приобрёл в случае подписания Головина», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Головин провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. В клуб он перешёл летом 2018 года из московского ЦСКА.