Гвардиола отреагировал на вылет «Манчестер Сити» с КЧМ-2025

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о поражении в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Английская команда уступила саудовскому «Аль-Хилялю» и покинула турнир.

«На данном этапе все матчи уже сложные. Мы позволили им совершать быстрые переходы из обороны в атаку, но мы создали много моментов и были хороши.

Жаль, ведь наше положение было неплохо. Я не могу не сказать спасибо персоналу и команде. Они отдали всех себя. Но вратарь Боно был слишком хорош, он сделал невероятные сэйвы. Больше нечего сказать.

Команда играла хорошо, но мы вынуждены вернуться домой. Пришло время отдохнуть, освежиться и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в дополнительное время со счетом 4:3. В 1/4 финала КЧМ-2025 команда из Саудовской Аравии встретится с «Флуминенсе».