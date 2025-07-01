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    Гвардиола отреагировал на вылет «Манчестер Сити» с КЧМ-2025

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Английская команда уступила саудовскому «Аль-Хилялю» и покинула турнир.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «На данном этапе все матчи уже сложные. Мы позволили им совершать быстрые переходы из обороны в атаку, но мы создали много моментов и были хороши.

    Жаль, ведь наше положение было неплохо. Я не могу не сказать спасибо персоналу и команде. Они отдали всех себя. Но вратарь Боно был слишком хорош, он сделал невероятные сэйвы. Больше нечего сказать.

    Команда играла хорошо, но мы вынуждены вернуться домой. Пришло время отдохнуть, освежиться и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

    «Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в дополнительное время со счетом 4:3. В 1/4 финала КЧМ-2025 команда из Саудовской Аравии встретится с «Флуминенсе».

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