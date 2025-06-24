Кузяев не хочет возвращаться в Россию

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
32-летний футболист намерен продолжить карьеру в Европе. Его представители активно ищут варианты в клубах Испании, Франции и Италии, где востребованы его универсальные качества. Среди потенциальных претендентов называются «Алавес», «Овьедо», «Ницца», «Страсбур», «Брест», «Парма», «Кальяри» и «Лечче».
Кузяев рассчитывает сохранить текущий уровень зарплаты — около 350 тыс. евро в год. В случае возвращения в Россию, которое рассматривается только в крайнем случае, финансовые ожидания футболиста будут значительно выше.
В нынешнем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» и забил один гол. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.