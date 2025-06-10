Сёмин: Комличенко — очень качественный игрок с большим опытом

Экс-наставник «Локомотива»высказался по поводу переходаиз «Ростова» в стан московского клуба.

«Не могу сказать, будет ли теперь точно все в порядке с нападением в "Локомотиве". Но Комличенко — очень качественный игрок с большим опытом. Он — бомбардир, такой команде нужен. Николаю нужно встроиться в команде, а партнёрам — привыкнуть к нему.

Если всё это произойдёт, Комличенко может дать "Локомотиву" хороший результат», — сказал Сёмин «Советскому спорту».

В прошедшем сезоне РПЛ Комличенко забил за «Ростов» восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 26 встречах.

Ранее Комличенко выступал за «Динамо», «Младу-Болеслав», «Слован Либерец» и «Краснодар».