Сёмин: Комличенко — очень качественный игрок с большим опытом

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Не могу сказать, будет ли теперь точно все в порядке с нападением в "Локомотиве". Но Комличенко — очень качественный игрок с большим опытом. Он — бомбардир, такой команде нужен. Николаю нужно встроиться в команде, а партнёрам — привыкнуть к нему.
Если всё это произойдёт, Комличенко может дать "Локомотиву" хороший результат», — сказал Сёмин «Советскому спорту».
В прошедшем сезоне РПЛ Комличенко забил за «Ростов» восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 26 встречах.
Ранее Комличенко выступал за «Динамо», «Младу-Болеслав», «Слован Либерец» и «Краснодар».