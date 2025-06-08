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    Президент «ПСЖ»: В Примере забивать намного проще, чем в Лиге 1

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    Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи считает очень высоким уровень чемпионата Франции и уверен, что забивать там намного сложнее, чем в испанской Примере.

    Нассер Аль‑Хелаифи
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    Нассер Аль‑Хелаифи

    «В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1. Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал ее от фанатов Английской премьер‑лиги, которые называли ее "фермерской" лигой. В этом сезоне мы победили "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал" в Лиге чемпионов.

    Никто не думал, что мы выиграем титул. Мы двигались к нему шаг за шагом. Я был в восторге от каждого гола в финале; я с трудом мог поверить в победу со счетом 5:0 над "Интером". Наш клуб стал источником гордости для Катара и Франции во всем мире. После этого невероятного достижения клуб теперь приносит прибыль», — приводит слова Аль‑Хелаифи RMC Sport.

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