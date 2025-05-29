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    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю
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    Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций. Встреча состоялась 28 мая во Вроцлаве.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «В перерыве мы внесли коррективы в нашу тактику, и второй тайм прошел для нас намного лучше. Мы очень довольны. Это может стать точкой отсчета. Надо создавать менталитет чемпионов благодаря победам в матчах, победам в турнирах. Выигранный трофей сделает нас сильнее.

    Мы заметно прибавили с того момента, как начали совместную работу. В какой-то период начали побеждать чудаковатым образом, но с такой молодой командой порой приходится помучиться ради побед», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

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