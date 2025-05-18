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    Альба: Доволен игрой команды, несмотря на результат

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    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Зенита» (0:1).

    Джонатан Альба
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    Джонатан Альба

    «Доволен игрой команды, несмотря на результат. В первом тайме у нас играли молодые футболисты с малым опытом. Однако они все большие молодцы, старались и выкладывались на полную. Во втором тайме после замен мы перешли в активную атаку. Также что‑то могло измениться со стороны "Зенита".

    Хотелось победы, было близко. На последней минуте забили, но гол отменили. Сегодня была очень хорошая атмосфера, но мы не смогли выиграть, к сожалению», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.

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