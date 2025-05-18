Альба: Доволен игрой команды, несмотря на результат

Главный тренервысказался о поражении от(0:1).

«Доволен игрой команды, несмотря на результат. В первом тайме у нас играли молодые футболисты с малым опытом. Однако они все большие молодцы, старались и выкладывались на полную. Во втором тайме после замен мы перешли в активную атаку. Также что‑то могло измениться со стороны "Зенита".

Хотелось победы, было близко. На последней минуте забили, но гол отменили. Сегодня была очень хорошая атмосфера, но мы не смогли выиграть, к сожалению», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.