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    Гершкович — о прощальном матче Шунина: Он очень много сделал для клуба

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    Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович прокомментировал предстоящий матч бело-голубых против «Акрона», который станет прощальным для вратаря Антона Шунина.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Антон с детских лет всю свою футбольную жизнь провёл в Динамо, очень много сделал для клуба. Он профессионал до мозга костей, уверен, что он выберет правильный путь и будет в нем добиваться успехов, как это делал всю свою футбольную карьеру», — приводит слова Гершковича «СЭ».

    Матч «Динамо» — «Акрон» состоится 18 мая на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 16:30 по московскому времени.

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    Антон Шунин провёл за «Динамо» более 450 матчей, с 2007 года был основным вратарём и капитаном команды.

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