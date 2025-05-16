Каземиро: У Анчелотти есть харизма и сила заставить игроков выступать

Хавбек «Манчестер Юнайтед»прокомментировал назначениена пост главного тренера сборной Бразилии.

«Я думаю, новым тренером сборной должен был стать именно он. Бразилии были нужны такие профессионалы с громким именем, которое вызывает уважение. Анчелотти исключительный, он невероятен в своем понимании футбола.

Давайте наслаждаться его периодом. Независимо от результатов, будь то победы или поражения, у него есть харизма и сила заставить игроков выступать наилучшим образом, выжать из них максимум и использовать их лучшие качества», — цитирует Каземиро ESPN.

Официально итальянский специалист вступит в сою должность с 26 мая 2025 года и будет работать до 2026 года. Под руководством Анчелотти Каземиро провел несколько сезонов в мадридском «Реале».