ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек МаддаленаМахачев против Маддалены, Шевченко vs Силва — какие бои имеют смысл после UFC 315?
    Все новости спорта

    Каземиро: У Анчелотти есть харизма и сила заставить игроков выступать

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Сборная Бразилии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Я думаю, новым тренером сборной должен был стать именно он. Бразилии были нужны такие профессионалы с громким именем, которое вызывает уважение. Анчелотти исключительный, он невероятен в своем понимании футбола.

    Давайте наслаждаться его периодом. Независимо от результатов, будь то победы или поражения, у него есть харизма и сила заставить игроков выступать наилучшим образом, выжать из них максимум и использовать их лучшие качества», — цитирует Каземиро ESPN.

  • Последняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026
  • Впервые более чем за сто лет у сборной Бразилии будет иностранный тренер
  • 13/05/2025

    • Официально итальянский специалист вступит в сою должность с 26 мая 2025 года и будет работать до 2026 года. Под руководством Анчелотти Каземиро провел несколько сезонов в мадридском «Реале».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Астон Вилле» легко не будет
  • «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Швеция учинит разгром Словении
  • Швеция — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры