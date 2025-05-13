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    Бояринцев: Батраков, Сперцян и Глушенков — лучшие футболисты РПЛ в этом сезоне

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    Наставник «Ротора» Денис Бояринцев отметил, что в нынешнем сезоне лучшими игроками в РПЛ являются полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Максим Глушенков («Зенит»).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Топ-3 лучших футболистов в чемпионате? До зимней паузы выделялась молодежь "Локомотива": Батраков, Пиняев, Самошников. Весной эти ребята стабильности не показали. Но Батракова я все равно назову открытием сезона. Он молодец, в тройку лучших я бы его внес. Выделю Сперцяна в "Краснодаре". Надеюсь, он станет ключевой фигурой команды в последних матчах, чтобы "Краснодар" стал чемпионом.

    Назову и Глушенкова. Яркий парень, хорошо вписался в "Зенит", но были травмы. За таким футболистом приятно наблюдать», — сказал Бояринцев «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Батраков забил 13 голов и сделал 7 ассистов за «Локомотив». Сперцян забил 10 мячей и сделал пять результативных передач за «Краснодар». У Глушенкова девять голов и две передачи за «Зенит».

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