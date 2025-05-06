Карраскаль может быть дисквалифицирован до конца сезона

КДК РФС рассмотрит удаление хавбека московского «Динамо»

«По матчу "Крылья Советов" — "Динамо" рассмотрим три вопроса: опоздание главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина на 10 минут на флеш-интервью после матча, неоднократный выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева и удаление за агрессивное поведение игрока "Динамо" Хорхе Карраскаля. Он приглашен на заседание», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Колумбиец получил прямую красную карточку на 48-й минуте в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) при счете 1:1.

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Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «агрессивное поведение наказывается дисквалификацией виновного игрока до четырех матчей». Таким образом, Карраскаль рискует пропустить оставшиеся три игры этого чемпионата и одну встречу следующего.