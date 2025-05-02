Хаби Алонсо — о будущем: В отношении с клубом все по-прежнему, нужно подождать

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
«Не могу сказать ничего нового о моем будущем, ответ тот же: нам нужно подождать. В общении с клубом всё по-прежнему хорошо. Между всеми есть ясность», — сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.
Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до лета 2026 года, однако в клубе признают, что интерес со стороны «Реала» реален и готовы к переговорам.
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У сторон есть джентльменское соглашение, согласно которому «Байер» не станет препятствовать уходу тренера, если поступит предложение от клуба, где он играл ранее.