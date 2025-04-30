Симоне Индзаги: Ламин Ямаль — уникальный футболист

Наставник «Интера»высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Миланский "Интер" в полуфинале Лиги чемпионов, поэтому я бы не сказал, что у нас сейчас трудный период. Мы все с нетерпением ждем матча, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира и одной из самых атакующих команд. Будут отрезки, когда нам придется терпеть. Технически мы должны сыграть безупречно.

"Барселона" — это команда, которая хорошо строилась с течением времени. У нее есть все, чтобы играть на самом высоком уровне. Ханси Флик отлично руководит процессом, как он делал это в "Баварии" и сборной Германии. Надо поздравить их и с той великолепной работой, которую они проделывают с молодежью. В их академии растут великие таланты. Ламин Ямаль — уникальный футболист. Он отлично играет индивидуально и очень полезен для команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» начнется 30 апреля в 22:00 мск.