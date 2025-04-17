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    Чалханоглу: Знали, что «Бавария» может поставить в трудное положение

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    Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу высказался про ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланцы по сумме двух встреч вышли в полуфинал.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «Прекрасный вечер. Конечно, пришлось попотеть, особенно в последние минуты. Мы были к этому готовы, мы знали, что "Бавария" поставит нас в трудное положение.

    Мы хорошо отреагировали на их первый гол. После того как счет стал 2:1, мы вынужденно перешли в оборону, но продолжали верить в себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч будет сыгран 29 апреля в Испании, а ответный состоится 6 мая в Италии.

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