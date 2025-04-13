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    Умяровым интересуются европейские клубы

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    Полузащитник Наиль Умяров по окончании сезона может покинуть московский «Спартак».

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    24-летним игроком интересуются клубы итальянской Серии А и испанской Примеры.

    «Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом», — сообщает источник «Чемпионата».

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    В этом сезоне Умяров прочно застолбил за собой место в основном составе красно-белых. Всего он сыграл за команду 26 матчей, забил в них два мяча. Контракт полузащитника действует до 2026 года, а цена на портале Transfermarkt равна € 4 млн.

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