Умяровым интересуются европейские клубы

Полузащитникпо окончании сезона может покинуть московский «Спартак».

24-летним игроком интересуются клубы итальянской Серии А и испанской Примеры.

«Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом», — сообщает источник «Чемпионата».

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В этом сезоне Умяров прочно застолбил за собой место в основном составе красно-белых. Всего он сыграл за команду 26 матчей, забил в них два мяча. Контракт полузащитника действует до 2026 года, а цена на портале Transfermarkt равна € 4 млн.