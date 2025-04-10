10 апреля на «Парк Олимпик Лион» состоится встречав рамках первого четвертьфинального матча. Начало в 22:00 мск.

Накануне обе команды получили заряд позитивных эмоций. «Лион» дома в чемпионате обыграл «Лилль» 2:1, а МЮ провел неплохой поединок в дерби с «Манчестер Сити», но, правда, сыграл нулевую ничью.

Первая стадия плей-офф для «Лиона» выдалась очень удачной. «Олимпийцы» дважды выиграли у «Стяуа» — 4:0 и 3:1. МЮ встретился с «Реал Сосьедадом». Первая игра закончилась мировой 1:1, после чего «манкунианцы» разгромили соперника 4:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Последний раз в еврокубках команды пересекались еще до 2010 года. Еще ни разу в истории «Лион» не обыгрывал «Ман Юнайтед».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали ставки на исход и тотал поединка. Узнать их можно в прогнозе редакции.

сделали ставки на исход и тотал поединка. Узнать их можно в прогнозе редакции. Букмекеры: котировки почти равные — 2.90 и 2.54 соответственно, за 3.30 можно взять ставку на ничью.

ИИ определил победителя матча, им должен стать «Лион» — 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.