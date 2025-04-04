ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове
    Все новости спорта

    «Эспаньол» разгромил «Райо Вальекано» в Мадриде

    «Райо Вальекано» — «Эспаньол»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Райо Вальекано Эспаньол
    «Эспаньол» на чужом поле обыграл «Райо Вальекано» (4:0) в матче 30-го тура испанской Примеры.

    Хавьер Пуадо — игрок «Эспаньола»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хавьер Пуадо — игрок «Эспаньола»

    В составе гостей голы записали на свой счет Леандро Кабрера на 12-й минуте, Роберто Фернандес на 16-й минуте, Хавьер Пуадо на 72-й минуте с пенальти и Пере Милья на 90-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Эспаньол 0:4
    Голы: 0:1 Леандро Кабрера (12'), 0:2 Роберто Фернандес (16'), 0:3 Хавьер Пуадо (пенальти) (72'), 0:4 Пере Милья (90') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Аридане Эрнандес (Альфонсо Эспино, 46'), Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа (Рауль Де Томас, 75'), Пате Сисс (Оскар Трехо, 85'), Унаи Лопес (Адриан Эмбарба, 75'), Ранди Нтекья (Иси Паласон, 46'), Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос, Augusto Batalla, Pedro Diaz Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Пере Милья, 84'), Эдуардо Экспозито (Альваро Агуадо, 84'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Алекс Краль, 63'), Хавьер Пуадо (Jofre Carreras, 83'), Antoniu Roca (Фернандо Калеро, 56') Предупреждения: Пеп Чаварриа (29'), Поль Лосано (55'), Пате Сисс (67'), Пере Милья (88')

    После этого матча «Эспаньол» располагается на 15-й позиции Примеры (32 очка), а «Райо Вальекано» — на 8-й строчке (40).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сдержит атаку «сине-бело-голубых»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Авангард» не проиграет на домашнем льду
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барселона» взломает оборону соперника?
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры