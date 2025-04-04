«Райо Вальекано» — «Эспаньол»: счет матча 0:4, обзор голов

на чужом поле обыграл(4:0) в матче 30-го тура испанской Примеры.

В составе гостей голы записали на свой счет Леандро Кабрера на 12-й минуте, Роберто Фернандес на 16-й минуте, Хавьер Пуадо на 72-й минуте с пенальти и Пере Милья на 90-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Эспаньол 0:4 Голы: 0:1 Леандро Кабрера (12'), 0:2 Роберто Фернандес (16'), 0:3 Хавьер Пуадо (пенальти) (72'), 0:4 Пере Милья (90') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Аридане Эрнандес (Альфонсо Эспино, 46'), Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа (Рауль Де Томас, 75'), Пате Сисс (Оскар Трехо, 85'), Унаи Лопес (Адриан Эмбарба, 75'), Ранди Нтекья (Иси Паласон, 46'), Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос, Augusto Batalla, Pedro Diaz Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Пере Милья, 84'), Эдуардо Экспозито (Альваро Агуадо, 84'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Алекс Краль, 63'), Хавьер Пуадо (Jofre Carreras, 83'), Antoniu Roca (Фернандо Калеро, 56') Предупреждения: Пеп Чаварриа (29'), Поль Лосано (55'), Пате Сисс (67'), Пере Милья (88')

После этого матча «Эспаньол» располагается на 15-й позиции Примеры (32 очка), а «Райо Вальекано» — на 8-й строчке (40).