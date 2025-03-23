Куман: Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против Испании.

«Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности. Обе команды могут извлечь уроки из первой встречи, у обеих сторон есть аспекты, которые можно улучшить.

Результат — 2:2, но было много моментов, когда Испания оказывалась под давлением. Мы все еще можем добиться большего, но я доволен прошлым матчем. Думаю, это была наша лучшая игра за время моего второго пребывания на этом посту», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

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Игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Валенсии. В первом поединке соперники сыграли вничью 2:2.