ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто»
  • 12:03
    • Пиастри стал победителем Гран-при Китая
    Все новости спорта

    Куман: Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Нидерландов Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против Испании.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности. Обе команды могут извлечь уроки из первой встречи, у обеих сторон есть аспекты, которые можно улучшить.

    Результат — 2:2, но было много моментов, когда Испания оказывалась под давлением. Мы все еще можем добиться большего, но я доволен прошлым матчем. Думаю, это была наша лучшая игра за время моего второго пребывания на этом посту», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Валенсии. В первом поединке соперники сыграли вничью 2:2.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карабельи — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры