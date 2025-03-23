Куман: Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности

Рональд Куман Фото: globallookpress.com
«Я в ожидании еще одного матча высокой интенсивности. Обе команды могут извлечь уроки из первой встречи, у обеих сторон есть аспекты, которые можно улучшить.
Результат — 2:2, но было много моментов, когда Испания оказывалась под давлением. Мы все еще можем добиться большего, но я доволен прошлым матчем. Думаю, это была наша лучшая игра за время моего второго пребывания на этом посту», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Валенсии. В первом поединке соперники сыграли вничью 2:2.