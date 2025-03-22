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    Черчесов пожелал удачи сборной Казахстана

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Казахстана
    Экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов опубликовал пост в соцсетях. Свое сообщение специалист адресовал казахстанской национальной команде.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Желаю сборной Казахстана удачи в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса и Лихтенштейна! Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах!

    Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Науруз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни», — написал Черчесов в своей социальной сети.

    Станислав Черчесов тренировал сборную Казахстана с 3 июня 2024 года по 27 января 2025 года.

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