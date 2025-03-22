Черчесов пожелал удачи сборной Казахстана

Экс-наставник сборной Казахстанаопубликовал пост в соцсетях. Свое сообщение специалист адресовал казахстанской национальной команде.

«Желаю сборной Казахстана удачи в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса и Лихтенштейна! Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах!

Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Науруз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни», — написал Черчесов в своей социальной сети.

Станислав Черчесов тренировал сборную Казахстана с 3 июня 2024 года по 27 января 2025 года.