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    Далич: Хорватия добилась большой победы

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    Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался о победе над Францией (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Хочу поздравить своих игроков с этим фантастическим достижением. Мы играли компактно и дисциплинированно. Даже не забив пенальти, мы не опустили руки. Мы создали много моментов, сохраняли построения в обороне, но старались не отсиживаться в защите.

    Если предоставить Франции свободное пространство, она накажет тебя. Мы сделали замены в правильное время, чтобы сохранить интенсивность. Соперник имел моменты во втором тайме, когда мы, возможно, стали играть похуже. Мы добились большой победы, но через три дня будет уже другой матч», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта.

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