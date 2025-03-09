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    Паредес рассказал, почему Месси не разговаривал с ним три месяца

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Аргентинский полузащитник Леандро Паредес подробно рассказал о том, как однажды поссорился со своим партнером по национальной команде, форвардом Лионелем Месси.

    Леандро Паредес
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    Леандро Паредес

    «Мы не разговаривали три месяца. Я ужасно чувствовал себя в это время. На тот момент я играл за "ПСЖ", а он — за "Барселону". Наши команды встретились в матче Лиги чемпионов. Разумеется, в то время на трибунах не было болельщиков, ведь шла пандемия. По этой причине было слышно всё, что говорили на поле. Мы победили со счётом 2:1, и я что-то сказал товарищам по команде. Лео услышал мои слова и подумал, что это направлено в его адрес.

    На следующий день я написал ему, потом ещё раз через две недели. Я сказал Лео: "Это было не для тебя, я не хотел обидеть". Но он не ответил и не отвечал в течение трёх месяцев. Кажется, этот матч состоялся в феврале, а в марте должны были пройти игры отбора, но их приостановили.

    В итоге мы встретились только в июне, перед Кубком Америки. Прошло уже три месяца, но мы до сих пор не разговаривали. Я подумал: "Нужно посмотреть на реакцию Лео". Но он феномен, просто феномен. Мы приехали на базу в один день. Я сделал это немного раньше. Он пришёл в мою комнату, когда я чистил зубы. Было очень рано, Лео облил меня водой и сказал: "Зачем ты так рано проснулся?" У нас невероятные отношения», — приводит слова Паредеса infobae.com.

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