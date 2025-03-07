Гончаренко: Тот момент, когда сложно сказать, что что‑то не получилось

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«Тот момент, когда сложно сказать, что что‑то не получилось. Меня расстроил первый пропущенный гол. Потому что заковырять так с углового…

А так, по качеству игры хорошо смотрелись. Это касается почти всего матча. Наверное, "Краснодар" даже меньше создал моментов. У нас не было ощущения, что мы должны сидеть в обороне», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой победы «Краснодар» пока единолично возглавил таблицу РПЛ с 43 очками. «Пари НН» идет 11-м с 19 очками.