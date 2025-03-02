«Рома» обыграла «Комо», Довбик забил победный гол

одержала победу над(2:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

В составе гостей единственный гол забил Лукаш Да Кунья на 44-й минуте.

«Роме» удалось забить 2 гола во втором тайме. Отличились Алексис Салемакерс на 61-й минуте и Артём Довбик на 76-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Комо 2:1 Голы: 0:1 Лукаш Да Кунья (44'), 1:1 Алексис Салемакерс (61'), 2:1 Артем Довбик (76') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Девин Ренс, 74'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Матиас Соуле (Алексис Салемакерс, 59'), Ману Коне (Бриан Кристанте, 59'), Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Пауло Дибала, Эльдор Шомуродов (Артем Довбик, 46') Комо: Жан Бутез, Алекс Валле (Альберто Морено, 74'), Марк Кемпф, Эдоардо Гольданига, Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне, Максанс Какере (Патрик Кутроне, 56'), Ассане Диао (Алиу Фадера, 74'), Лукаш Да Кунья, Nico Paz (Жонатан Иконе, 83'), Ivan Smolcic (Мергим Войвода, 56') Предупреждения: Ivan Smolcic (12'), Марк Кемпф (27'), Максанс Какере (51'), Джанлука Манчини (54'), Марк Кемпф (63'), Бриан Кристанте (69'), Алиу Фадера (80'), Лукаш Да Кунья (86'), Мергим Войвода (88')

После этого матча римляне занимают 8-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Комо» — на 13-й позиции (28).