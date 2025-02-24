«Лион» — ПСЖ: счет матча 2:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

У парижан дубль оформил защитник Ашраф Хакими, забив голы на 53-й и 85-й минутах. Еще один гол забил нападающий Усман Дембеле на 59-й минуте.

В составе «Лиона» отличились Райан Шерки на 83-й минуте и Корентин Толиссо на 90+2-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — ПСЖ 2:3 Голы: 0:1 Ашраф Хакими (53'), 0:2 Усман Дембеле (59'), 1:2 Райан Шерки (83'), 1:3 Ашраф Хакими (85'), 2:3 Корентин Толиссо (90 + 2') Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 80'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Неманья Матич (Александр Ляказетт, 64'), Эрнест Нуама (Тьяго Альмада, 64'), Корентин Толиссо, Малик Мартен Фофана (Жорж Микаутадзе, 80'), Райан Шерки ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 74'), Хвича Кварацхелия (Лукас Эрнандес, 68'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Фабиан Руис, 61'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 74') Предупреждения: Ашраф Хакими (36'), Тьяго Альмада (85')

ПСЖ располагается на 1-й позиции Лиги 1 с 59-ю баллами, а «Лион» — на 6-й строчке (36).