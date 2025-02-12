«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: счет матча 2:3, обзор голов

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионовуступилсо счетом 2:3.

Открыл счет в игре Эрлинг Холанн с передачи Йошко Гвардиола на 19-й минуте, н Килиан Мбаппе после паса Дани Себальоса смог восстановить статус-кво на 60-й минуте.

Спустя 20 минут тот же Холанн вновь вывел «Сити» вперед, четко реализовав пенальти, но Браим Диас с передачи Винисиуса на 86-й минуте снова сравнял счет.

В итоге все решилось на второй компенсированной минуте, когда Джуд Беллингем с паса Винисиуса принес «Реалу» волевую победу.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала Манчестер Сити — Реал Мадрид 2:3 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (19'), 1:1 Килиан Мбаппе (60'), 2:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (80'), 2:2 Браим Диас (86'), 2:3 Джуд Беллингхэм (90 + 2')

Ответный поединок команд в Мадриде состоится на следующей неделе, 19 февраля.