«Осер» — «Тулуза»: счет матча 2:2, обзор голов

поделил очки с(2:2) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

У хозяев голы забили Жубал на 62-й минуте и Хамед Жуниор Траоре на 73-й минуте.

«Тулуза» ответила мячами Чарли Крессвелла на 69-й минуте и Ноа Эджума на 89-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Тулуза 2:2 Голы: 1:0 Жубал (62'), 1:1 Чарли Крессвел (69'), 2:1 Хамед Траоре Жуниор (73'), 2:2 Noah Edjouma (89') Осер: Донован Леон, Синали Дьоманде, Жубал, Гэбриэл Ошо, Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 68'), Гидеон Менса, Элиша Овусу (Ассан Диуссе, 82'), Хан-Ноа Массенго (Кевин Дануа, 68'), Хамед Траоре Жуниор (Тио Бэр, 83'), Гаэтан Перрен, Флориан Ай (Лассин Синайоко, 57') Тулуза: Хьетиль Хёуг, Габриэль Суасо, Чарли Крессвел, Марк Маккензи (Венсан Сьерро, 46'), Кристиан Кассерес, Арон Дённум, Джошуа Кинг (Франк Магри, 39'), Закария Абухляль (Noah Edjouma, 69'), Шави Бабика, Jaydee Canvot, Rafik Messali (Уоррен Каманзи, 77') Предупреждения: Хамед Траоре Жуниор (74'), Франк Магри (88')

После этого матча «Осер» располагается на 11-й позиции с 24 баллами, а «Тулуза» — на 10-й позиции (27).