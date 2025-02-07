Клюйверт стал лучшим игроком АПЛ в январе

Джастин Клюйверт Фото: globallookpress.com
В январе 25-летний голландец в 4-х играх забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Для Клюйверта это первая подобная награда в карьере.
Конкурентами полузащитника в прошлом месяце были Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дин Хейсен («Борнмут»), Александер Исак («Ньюкасл»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Брайан Мбемо («Брентфорд»).
За «вишенок» Клюйверт играет с лета 2023 года. На портале Tramsfermarkt его сейчас оценивают в 22 млн евро.