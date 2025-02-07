Клюйверт стал лучшим игроком АПЛ в январе

Атакующий полузащитник «Борнмута»получил приз лучшего игрока января в, сообщает официальный сайт чемпионата.

В январе 25-летний голландец в 4-х играх забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Для Клюйверта это первая подобная награда в карьере.

Конкурентами полузащитника в прошлом месяце были Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дин Хейсен («Борнмут»), Александер Исак («Ньюкасл»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Брайан Мбемо («Брентфорд»).

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За «вишенок» Клюйверт играет с лета 2023 года. На портале Tramsfermarkt его сейчас оценивают в 22 млн евро.