Александр-Арнольд пропустит ближайший матч «Ливерпуля»

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» не сыграет защитник

«Он пропустит завтрашний матч, и мы посмотрим, будет ли Александер-Арнолд готов к воскресенью (к матчу Кубка Англии с "Плимутом").

Он уже занимается с тренером по реабилитации. Посмотрим, сколько времени понадобится на восстановление», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

26-летний игрок получил травму бедра в игре против «Борнмута» (2:0) в рамках 24-го тура АПЛ и покинул поле в середине второго тайма. После медицинского обследования стало ясно, что избежать серьезной травмы защитнику удалось, но несколько дней ему необходимо подлечиться.

Прогнозы и ставки на футбол

В первой игре КАЛ «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение со счетом 0:1.