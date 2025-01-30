Хюттер: Миланский «Интер» заслужил победу

Наставник «Монако»отреагировал на поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером».

«Монако» уступил в Милане со счетом 0:3. У победителей хет-триком отметился форвард Лаутаро Мартинес.

«Миланский "Интер" стоит поздравить с заслуженной победой. Начало для нас было кошмарным. Да, это не было нашим планом на игру, и матч закончился через 12 минут, когда Мависса получил красную карточку.

"Интер" начал сильно, как и ожидалось, а мы — нет, и против таких суперкоманд трудно быть конкурентоспособными в подобной ситуации», — приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.