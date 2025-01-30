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    Гвардиола высказался о новом формате Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил новый формат Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Как зрителю, мне нравится, что многое в новом формате непредсказуемо, что сильные команды могут вылететь — это здорово. Проблема в том, что в сентябре, октябре, ноябре мы играем больше матчей...

    В будущем, возможно, топ-клубы столкнутся с тем, что пережили мы в этом сезоне. Мы были в 45 минутах от вылета... Ничего нельзя воспринимать как должное. Иногда ты ведешь 2:0 или 3:0 и боишься потерять то, что имеешь, а иногда, когда проигрываешь 0:1, ты оказываешься вне Лиги чемпионов, и уже ничего нельзя сделать... Но в нужный момент мы нашли свои голы.

    Это была действительно, действительно сложная группа, новый формат турнира, очень тяжело. В матче против "Интера" мы сыграли очень хорошо, и особенно против "Фейеноорда". Но мы справились, мы прошли.

    Через две недели мы будем в лучшей форме, чем сейчас, потому что вернутся травмированные игроки, плюс будут новые подписания. Посмотрим, что будет против двух грандов, один из которых достанется нам в соперники, в какой форме мы подойдем к матчу», — цитирует Гвардиолу Goal.

    По итогам общего этапа Лиги чемпионов 1-е место занял «Ливерпуль», набрав 21 очко. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 19-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (19).

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