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    «МЮ» интересуется Нкунку

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    «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией с нападающим лондонского «Челси» Кристофером Нкунку.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    27-летний француз недоволен игровым временем в стане «аристократов» и хочет покинуть команду.

    Главным претендентом на Нкунку сейчас является мюнхенская «Бавария», но «Манчестер Юнайтед» также не прочь включиться в трансферную гонку за игрока сборной Франции.

    В этом сезоне Нкунку провел всего 18 матчей в АПЛ в основном выходя на замены и забил всего 2 мяча. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 50 млн евро. Игрок имеет опыт выступления в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

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