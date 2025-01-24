«МЮ» интересуется Нкунку

внимательно следит за ситуацией с нападающим лондонского «Челси»

27-летний француз недоволен игровым временем в стане «аристократов» и хочет покинуть команду.

Главным претендентом на Нкунку сейчас является мюнхенская «Бавария», но «Манчестер Юнайтед» также не прочь включиться в трансферную гонку за игрока сборной Франции.

В этом сезоне Нкунку провел всего 18 матчей в АПЛ в основном выходя на замены и забил всего 2 мяча. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 50 млн евро. Игрок имеет опыт выступления в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».